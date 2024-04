Kabinet onderzoekt verplicht algoritmeregister voor overheidsinstanties

Het kabinet is in januari gestart met een onderzoek naar verplichte deelname voor overheidsinstanties aan het algoritmeregister, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Eerste Kamer laten weten. Via het register, dat op het moment van schrijven 346 algoritmes bevat, publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur.

Deelname aan het algoritmeregister is vrijwillig. Rijksbreed is echter afgesproken dat het register in 2025 up-to-date is en dat dan tenminste de hoog-risico en de impactvolle algoritmes geregistreerd zijn. In 2021 nam de Tweede Kamer een motie van Volt aan waarin de regering werd verzocht om het algoritmeregister voor overheden verplicht te stellen. "Er is in januari dit jaar een start gemaakt met een traject om te bezien hoe het algoritmeregister verplicht kan worden. Dit traject moet in samenhang worden bezien met een soortgelijke registratieverplichting die is opgenomen in de AI-verordening", aldus Van Huffelen.

GroenLinks-PvdA in de Eerste Kamer had de staatssecretaris gevraagd wat zij gaat doen om de bekendheid van het register onder burgers te vergroten. "In de huidige fase ligt de focus op het verder vullen van het register. Daarnaast is het belangrijk dat de toegankelijkheid van de teksten verder verbetert. Op dit moment missen er nog velden en zijn teksten niet altijd even toegankelijk geschreven", laat de staatssecretaris daarop weten.

Daarbij wordt de mogelijkheid van een publiekscampagne opengehouden, maar niet op dit moment. "Een te vroege publiekscampagne brengt als risico met zich mee dat burgers naar het algoritmeregister gaan en niet het algoritme kunnen vinden dat relevant is voor hen, omdat deze nog niet is opgenomen", stelt Van Huffelen. Als het register verder gevuld is, wil het kabinet het register verder onder de aandacht brengen en onderzoeken of een publiekscampagne noodzakelijk is of dat een andere vorm van voorlichting beter werkt.