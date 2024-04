Reserveringsplatform OpenTable voorziet anonieme reviews van naam en foto

Reserveringsplatform OpenTable, waar gebruikers reserveringen voor restaurants kunnen doen en recensies achterlaten, gaat anonieme reviews voorzien van de voornaam en profielfoto van de gebruiker die ze plaatste. Dat heeft het platform in een e-mail aan gebruikers laten weten. Het nieuwe beleid gaat vanaf 22 mei in en zal voor alle recensies gaan gelden, ook die in het verleden zijn geplaatst. In de e-mail stelt OpenTable dat gebruikers nu de mogelijkheid hebben om aanpassingen aan hun profiel of recensies te maken.

Volgens OpenTable moet het nieuwe beleid voor betrouwbare recensies zorgen. De aankondiging om ook eerder geplaatste, anonieme reviews met terugwerkende kracht van een naam en profielfoto te voorzien zorgt voor boze reacties van gebruikers. OpenTable heeft naar eigen zeggen meer dan 136 miljoen reviews op de website staan. Onlangs lieten ook verschillende gebruikers van werkgeversbeoordelingsplatform Glassdoor weten dat hun echte naam zonder toestemming bij hun profielnaam was geplaatst. Daarnaast eist Glassdoor nu ook de echte naam van gebruikers voor de verificatie van hun profiel.