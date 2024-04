Behandelaar alcoholverslaving deelde data 84.000 cliënten met Google en Meta

Het Amerikaanse bedrijf Monument dat mensen met een alcoholverslaving behandelt heeft van 84.000 cliënten de persoonlijke gezondheidsinformatie met Meta, Google en andere advertentieplatformen gedeeld. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Monument biedt verschillende soorten abonnementen waarbij cliënten toegang tot supportgroepen, community forums, online therapie en artsen kunnen krijgen.

Wanneer een cliënt zich aanmeldt worden naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, adresgegevens, kopie identiteitsbewijs, informatie over het alcoholgebruik, medisch verleden, ip-adressen en apparaat-ID verzameld. Op de website en in de communicatie naar cliënten stelde het bedrijf dat hun persoonlijke informatie 'honderd procent vertrouwelijk' was en het bedrijf dergelijke data niet zonder toestemming van gebruikers met derde partijen zou delen.

In tegenstelling tot wat het bedrijf beweerde deelde Monument de persoonlijke informatie van gebruikers, waaronder gezondheidsgegeven, met allerlei advertentiebedrijven. Dit gebeurde via trackingpixels en API's die Monument op de eigen website had geïntegreerd. De informatie werd vervolgens voor gerichte advertenties gebruikt om zowel bestaande gebruikers naar een duurder abonnement te krijgen en nieuwe klanten te werven. Het zou om gegevens van 84.000 cliënten gaan.

De FTC heeft nu een verbod opgelegd voor het delen van data voor advertentiedoeleinden. Tevens moet Monument alle data die het met derde partijen heeft gedeeld verwijderen en cliënten informeren dat hun gezondheidsgegevens voor advertentiedoeleinden met derde partijen zijn gedeeld. Als laatste moet er een privacyprogramma worden geïmplementeerd.