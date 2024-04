Fraudehelpdesk: delen kinderfoto's door ouders kan leiden tot identiteitsfraude

Het delen van kinderfoto's door ouders kan leiden tot identiteitsfraude, zo stelt de Fraudehelpdesk. Volgens de instantie is het niet vreemd dat ouders foto's van hun kinderen op social media delen, maar kan het wel schadelijke gevolgen hebben. "Het kan leiden tot verschillende vormen van identiteitsfraude", aldus Jos Kerssen van de Fraudehelpdesk tegenover de NOS.

Daarnaast kunnen criminelen informatie afleiden uit socialmedia-accounts van ouders en die gebruiken voor WhatsAppfraude. Ook kan via de foto's bijvoorbeeld worden achterhaald waar kinderen op school zitten. Sinds februari is het delen van kinderfoto's in Frankrijk strafbaar als dit grote invloed heeft op het privéleven van het kind. Italië overweegt het invoeren van soortgelijke wetgeving. In Nederland mogen ouders foto's van kinderen delen totdat die 16 jaar zijn.

Overheidsinstanties waarschuwen ouders al jaren om voorzichtig te zijn met het delen van foto's van kinderen. Zo adviseerde de Australische politie om kinderfoto's deels te blurren. Zowel de Belgische als Duitse politie kwamen met waarschuwingen voor het plaatsen van foto's op Facebook en andere social media en wees de Autoriteit Persoonsgegevens scholen op de privacyregels die gelden bij het publiceren van foto's en video's van leerlingen.