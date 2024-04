Gelderse schoolboekenleverancier Iddink getroffen door ransomware-aanval

De Gelderse schoolboekenleverancier Iddink is getroffen door een ransomware-aanval, waarbij ook persoonlijke gegevens van klanten zijn gecompromitteerd. Het gaat onder andere om namen, e-mailadressen en bankgegevens van scholen en studenten die bij het bedrijf boeken of leermaterialen hebben besteld. Dat heeft Iddink zelf bekendgemaakt.

"Door de cyberaanval zijn bepaalde gegevens uit het systeem van Iddink Learning Materials gecompromitteerd. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van klanten van Iddink Learning Materials", aldus de verklaring van het bedrijf. "Er wordt momenteel een grondig onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke gegevens precies zijn gecompromitteerd om de omvang van het datalek te bepalen."

Volgens Iddink is de aanval het werk van de criminelen achter de Cactus-ransomware. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie, die ook betrokken is bij het onderzoek. Tevens zegt de schoolboekenleverancier dat het alle mogelijk getroffen organisaties en individuen gaat informeren. Tegenover de NOS laat Iddink weten dat het door de aanval geen toegang meer tot de eigen systemen heeft en niet bereid is tot het betalen van losgeld.