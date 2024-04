Autoriteiten klagen vermeende ontwikkelaar en verkoper Firebird-malware aan

Autoriteiten in de Verenigde Staten en Australië hebben twee personen aangeklaagd die worden verdacht van het ontwikkelen en verkopen van de Firebird-malware, die ook bekendstaat als Hive. Firebird is een remote access trojan (RAT) waarmee gebruikers controle over de computer van hun slachtoffer kunnen krijgen, om vervolgens inloggegevens en andere persoonlijke informatie te stelen, of slachtoffers via hun eigen webcam te bespioneren.

Firebird werd op internet te koop aangeboden. De Australische politie meldt dat het in 2020 een onderzoek naar de malware startte. Dat leidde uiteindelijk tot de identificatie van de vermeende ontwikkelaar. Die is in Australië opgeroepen om zich voor de rechter te verantwoorden. De Amerikaanse autoriteiten melden dat ze de vermeende verkoper van de RAT hebben aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man die advertenties voor de malware zou hebben geplaatst en klantenservice aan afnemers zou hebben geboden. De man zegt onschuldig te zijn.