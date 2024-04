ING door klanten aangeklaagd wegens discriminatie bij onderzoek transacties

ING is door verschillende klanten aangeklaagd wegens discriminatie bij het onderzoek naar banktransacties. Twee ING-klanten laten tegenover Argos weten dat hun transacties alleen door de bank werden onderzocht op het risico op terrorismefinanciering omdat in hun overboeking een verdachte voornaam voorkwam. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om onderzoek te doen naar ongebruikelijke of verdachte transacties.

De overboekingen van de klanten werden geblokkeerd en toen ze weigerden mee te werken aan het onderzoek dreigde de bank zelfs met 'beëindigen van de klantrelatie’. De klanten stellen dat er sprake is van discriminatie en hebben een klacht bij het College van de Rechten van de Mens ingediend. "Het is een beetje alsof je op zoek bent naar Willem Holleeder en bij elke transactie waarin de naam Willem staat, vraagt: 'is dit Willem Holleeder?'", zegt mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas, die de klanten bijstaat, tegenover Argos.

Klaas stelt dat deze manier van screenen niet alleen bijzonder ineffectief is, maar ook discriminerend. ING wil niet op individuele casussen ingaan, maar laat weten dat de bank elke vorm van discriminatie afkeurt en dat de klantonderzoeken uiterst zorgvuldig worden gedaan. Daarnaast benadrukt de bank dat het wettelijk verplicht is om alle transacties te screenen. De zitting voor het College van de Rechten van de Mens zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden.