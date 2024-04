'Bijna alle ziekenhuizen in VS delen via website gegevens met Meta en Google'

Bijna alle ziekenhuizen in de Verenigde Staten delen via hun websites gegevens van bezoekers en patiënten met Meta, Google en andere derde partijen, maar dat wordt niet altijd gecommuniceerd. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania op basis van onderzoek naar de websites en het privacybeleid van honderd niet-federale Amerikaanse ziekenhuizen.

Van de honderd ziekenhuiswebsites bleken er 96 informatie over bezoekers en patiënten naar derde partijen door te sturen. Toch bleken maar 71 websites over een privacybeleid te beschikken. Zeventig daarvan laten weten hoe verzamelde informatie wordt gebruikt. 69 websites melden ook welke gebruikersgegevens er worden verzameld en maar veertig benoemen de derde partijen die de informatie ontvangen. Daarin wordt Google als ontvangende partij het meest genoemd.

"Om de privacy van gebruikers effectief te beschermen, zouden ziekenhuizen zorgvuldig de voor- en nadelen moeten afwegen van het toevoegen van third-party trackers op hun websites en zouden onnodige third-party tracking moeten vermijden. Ze zouden er ook voor moeten zorgen dat ze toegankelijk en allesomvattend privacybeleid hebben, waarmee anderen het ziekenhuis verantwoordelijk voor hun privacy practices kunnen houden en gebruikers de middelen krijgen om geïnformeerde beslissingen te maken over het gebruik van de website", zo concluderen de onderzoekers. Eén van de onderzoekers adviseert bezoekers van ziekenhuiswebsites via The Register het gebruik van een adblocker.