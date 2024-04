Politie gaat vliegen met automatische drone testen in Twente

De politie heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming gekregen om het vliegen met een automatische drone te testen in Twente, buiten het zichtveld van de piloot. Daarnaast mag de drone binnen het zicht van aangewezen collega`s binnenkort ook worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Het doel van de test is om de meldkamer bij noodsituaties sneller te voorzien van een situatiebeeld om zo beter de juiste hulpverlening te kunnen sturen.

"De automatische drone is niet bedoeld voor zaken als surveillance en de inzet bij ordehandhaving", zo laat de politie weten. Met de afgegeven ontheffing mag de politie nu in een gebied van zes vierkante kilometer bij de voormalige vliegbasis Twente testen met het zelfstandig en buiten het zicht van een piloot vliegen (Beyond Visual Line of Sight). De drone vliegt automatisch, maar een gediplomeerd piloot houdt de vlucht in de gaten en kan ingrijpen als dat nodig is.

Op dit moment mag daarbij nog niet boven bebouwd gebied worden gevlogen. De drone mag daarnaast binnenkort ook voor het eerst worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Dit gebeurt dan vanaf de locatie van het incident waarbij binnen het zicht van aangewezen politiecollega`s wordt gevlogen (Extended Visual Line of Sight). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de zoektocht naar vermiste personen in landelijk gebied.

Privacy

"We snappen dat de inzet van de automatische drone voor inwoners nieuw is en wellicht leeft het gevoel dat mensen zich bekeken voelen", zo laat de politie weten. "Integer omgaan met privacy is belangrijk voor de politie. Hierover zijn we als politie doorlopend in gesprek met onze privacy-experts. De beelden die de drone onderweg naar een incident maakt zijn uitsluitend bedoeld om te zorgen voor een veilige vlucht." De camerabeelden die de drone maakt worden na 28 dagen automatisch verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor een onderzoek.