Kifid: ABN Amro en NIBC niet in overtreding van AVG bij klantonderzoek

ABN Amro en de NIBC Bank hebben de AVG niet geschonden bij het onderzoek naar klanten, zo stelt het financiële klachteninstituut Kifid in twee door klanten aangespannen zaken. In het geval van NIBC betrof het een klant die eind 2023 ontdekte dat hij alleen nog toegang kon krijgen tot zijn online omgeving bij de bank als hij een vragenlijst invulde. In deze vragenlijst werd hem gevraagd naar de herkomst van zijn vermogen en zijn verwachte transactiepatroon.

De klant maakte bezwaar bij de bank en vulde de vragenlijst niet in. De bank heeft daarna de spaarrekening van de klant vervolgens beëindigd. Volgens de klant heeft NIBC hiermee de AVG overtreden, door meer informatie op te vragen dan noodzakelijk is. De AVG vereist een minimale gegevensverwerking. Door niet relevante informatie op te vragen over de inkomenssituatie van de klant, voldoet de bank niet aan deze eis, aldus de klant.

Het Kifid wijst naar de wettelijke verplichting voor de bank om cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wettelijke verplichting mag de bank persoonsgegevens van de klant verwerken. De Wwft schrijft niet voor hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. De wet vermeldt alleen tot welk resultaat het onderzoek moet leiden. Hoe de bank tot dit resultaat komt, wordt overgelaten aan de bank zelf. De bank mag niet meer informatie opvragen dan nodig is en de opgevraagde informatie moet daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering van het cliëntenonderzoek.

Transactieprofiel

De bank laat weten dat het voor elke klant een transactieprofiel opstelt. In dit transactieprofiel wordt onder andere het verwachte transactiegedrag van een klant opgenomen. Hierdoor kan de bank monitoren of de transacties die door de klant verricht worden, overeenkomen met de kennis die NIBC heeft van de klant en diens risicoprofiel. De bank biedt geen betaalrekeningen aan. Hierdoor beschikt zij volgens het Kifid over weinig informatie over bijvoorbeeld de herkomst van stortingen.

"Zij ziet slechts het nummer van de tegenrekening met als afzender de naam van de bank. Om toch een goed transactieprofiel en risicoprofiel te kunnen samenstellen heeft zij daarom aanvullende informatie nodig van klanten, waaronder informatie over het inkomen. Zij heeft er daarom voor gekozen om deze informatie bij klanten op te vragen door middel van een vragenlijst", aldus het klachteninstituut. Volgens het Kifid is op grond van deze toelichting niet gebleken dat de bank heeft gehandeld in strijd met de AVG of de Wwft (pdf).

Opzeggen bankrelatie

De zaak van ABN Amro gaat over een klant die volgens de bank onvoldoende meewerkte aan het klantonderzoek, waarop de bankrelatie werd opgezegd ( pdf ). De klant ontving in 2022 een bedrag van 87.000 euro dat contant op zijn rekening werd gestort. De bank vroeg de klant naar de herkomst van het geld, wat de reden van de stortingen is en waarom het geld niet via een girale overboeking naar de betaalrekening was overgeboekt. De klant verklaarde dat het geld van zijn partner en dochter afkomstig was.

Volgens de klant heeft ABN Amro met het onderzoek en opvragen van de gegevens in strijd met de AVG gehandeld. Ook hier oordeelt het Kifid dat dit niet het geval is. "Naar het oordeel van de commissie heeft de bank voldoende gemotiveerd dat het opvragen van informatie en documentatie over de bewuste transacties noodzakelijk was om te kunnen voldoen aan de verplichtingen genoemd in de Wwft. Het is de commissie niet gebleken dat de bank meer informatie heeft opgevraagd dan noodzakelijk was." De vorderingen van beide klanten zijn afgewezen.