Rechtenorganisaties: Meta's 'betaal of oké' model geeft mensen geen keuze

Het abonnementsmodel van Meta waarbij gebruikers moeten kiezen tussen een betaald abonnement of het akkoord gaan met de verwerking van hun persoonsgegevens voor gerichte advertenties geeft mensen geen echte vrije keuze, zo vinden Europese burgerrechtenorganisaties. Ze hebben de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB via een open brief opgeroepen om zich tegen het model te verzetten (pdf).

De European Data Protection Board (EDPB), dat uit alle Europese privacytoezichthouders bestaat, komt mogelijk deze week met een opinie over het 'betaal of oké' model. De rechtenorganisaties, die eerder al kritiek op het model kenbaar maakten, doen dan ook een laatste poging waarin ze de toezichthouders oproepen om Meta's model niet goed te keuren, aangezien dit alleen een poging is om de AVG te omzeilen ten gunste van commercieel gewin. In plaats daarvan zou de EDPB zich sterk moeten maken voor het beschermen van de controle die mensen over hun eigen informatie hebben, zo valt in de brief te lezen.

De organisaties waarschuwen dat het model leidt tot een dwingende dynamiek waarbij gebruikers zonder daadwerkelijke keuze achterblijven. "Het blijven accepteren van dit model ondermijnt de fundamentele principes van toestemming en laat een systeem voortbestaan dat commerciële belangen boven individuele rechten plaatst", aldus de organisaties, waaronder Bits of Freedom, EDRi European Digital Rights, Privacy International, Privacy International, Wikimedia Europe en noyb.