Microsoft beperkt hoeveelheid bulkmail die via Exchange Online is te versturen

Microsoft gaat de hoeveelheid bulkmail die via Exchange Online is te versturen beperken, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Vanaf januari 2025 zullen organisaties die van Exchange Online gebruikmaken berichten naar maximaal tweeduizend ontvangers per dag kunnen versturen. Op dit moment handhaaft Microsoft nog geen limiet voor bulkmail. Via de Recipient Rate (ERR) limiet wil Microsoft naar eigen zeggen 'oneerlijk gebruik' en misbruik van Exchange Online tegengaan.

Exchange Online zal een limiet van maximaal tienduizend ontvangers gaan hanteren. De limiet van tweeduizend ontvangers binnen 24 uur zal een sub-limiet binnen deze limiet worden. Wanneer de grens van tweeduizend externe ontvangers binnen 24 uur niet wordt bereikt, kunnen er nog steeds berichten naar in totaal tienduizend ontvangers worden verstuurd.

De nu aangekondigde limiet zal gefaseerd worden ingevoerd. Vanaf 1 januari geldt die voor cloud-hosted mailboxes van nieuwe klanten. Tussen juli en december 2025 wordt dit ook voor bestaande klanten doorgevoerd. Organisaties die meer mail willen versturen worden door Microsoft naar Azure Communication Services for Email verwezen.