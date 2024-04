Noodfonds Energie verzocht niet-digitaal vaardigen alsnog DigiD aan te vragen

Niet-digitaal vaardige huishoudens die problemen hadden met de aanvraagprocedure van het Tijdelijk Noodfonds Energie werd verzocht alsnog een DigiD aan te vragen. Dat laat demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen weten. Onlangs uitte de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kritiek op het verplicht gebruik van DigiD voor de aanvraagprocedure van het Noodfonds. Hij noemde dat 'oneerlijk en unfair'. Volgens de ombudsman moeten burgers altijd de keuze hebben tussen een digitale en niet-digitale weg. De ombudsman riep minister Schouten op dit alsnog mogelijk te maken.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie was er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Voor deze huishoudens wordt een deel van de energierekening betaald. Voor de aanvraag is het gebruik van DigiD verplicht. Daardoor is het voor kwetsbare groepen zonder DigiD onmogelijk om een aanvraag te doen, aldus de ombudsman. Die vindt dat mensen zowel digitaal als niet-digitaal zaken met de overheid moeten kunnen doen. "De overheid moet harder lopen, zodat écht iedereen mee kan doen", stelde Van Zutphen tegenover Radar.

Naar aanleiding van de uitspraken van de ombudsman vroeg de SP de minister om opheldering. "Ik onderschrijf dat een aanvraagprocedure toegankelijk moet zijn, zeker voor mensen die digitaal minder vaardig zijn of in een financieel kwetsbare positie zitten", reageert Schouten (pdf). Ze voegt toe dat voor de nu gebruikte aanvraagprocedure met diverse partijen is samengewerkt en vooraf is nagedacht over hoe de minder digitaal vaardige huishoudens geholpen konden worden.

"Personen zonder DigiD werden in het stappenplan geadviseerd contact op te nemen met het Noodfonds, waarbij het streven gold dat de betreffende persoon alsnog een DigiD aanvroeg om daarna het reguliere proces te doorlopen", voegt de bewindsvrouw toe. "Ook stond er informatie over DigiD in de app van het Noodfonds en is er communicatie opgenomen onder de ‘veel gestelde vragen’ op de website van het Noodfonds."

SP-Kamerlid Beckerman wilde ook weten of de minister de mening van de ombudsman deelt dat de huidige aanvraagprocedure oneerlijk is. Daar geeft Schouten geen direct antwoord op. Wel stelt ze dat er veel hulp is opgezet voor mensen die zelf, vanwege diverse redenen, geen aanvraag konden doen. "Een handmatig proces zou tot veel hogere uitvoeringskosten hebben geleid, waardoor zij veel minder huishoudens zouden kunnen helpen. Daar is een afweging gemaakt bij de aanvraag van de subsidie."