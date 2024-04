Man aangeklaagd voor stelen van miljoenen aan rekenkracht voor cryptojacking

In de Verenigde Staten is een 45-jarige man aangeklaagd voor het stelen van miljoenen dollars aan rekenkracht van cloudproviders, om daar vervolgens cryptovaluta mee te minen. Dit wordt ook wel cryptojacking genoemd. Volgens de aanklacht zou de Amerikaan in 2021 bij meerdere cloudproviders accounts hebben aangemaakt en diensten van deze bedrijven hebben gebruikt voor het minen van de cryptovaluta Ether, Litecoin en Monero.

De man zou de providers hebben misleid om hem meer rechten en voordelen te geven, waaronder verdere toegang tot clouddiensten en uitgestelde betaalmogelijkheden. Tevens negeerde hij vragen over dubieus datagebruik en de oplopende rekeningen. De verkregen crypto werd vervolgens via allerlei cryptobeurzen, rekeningen en betaalproviders omgezet en witgewassen.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de man met zijn cryptojacking bijna één miljoen dollar aan crypto wist te minen, waarbij de gedupeerde providers met een rekening van meer dan 3,5 miljoen dollar achterbleven. Mocht de Amerikaan schuldig worden bevonden kan hij een gevangenisstraf van tientallen jaren krijgen.