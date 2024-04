Overheid lanceert wallet-app voor Europese digitale identiteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een eerste versie van een werkende wallet-app voor de Europese digitale identiteit gelanceerd. Met de ID-wallet kunnen burgers en ondernemers straks digitaal zaken doen in Nederland en de rest van Europa. De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. De eerste versie van de Nederlandse ID-wallet wordt getest in de praktijk, zo meldt Digitale Overheid, dat wordt gemaakt in opdracht van het ministerie. Tijdens de tests wordt er met de ID-wallet ingelogd bij gemeenten en gegevens aangeleverd voor een hypotheekaanvraag. Ook wordt getest hoe de wallet-app met gegevens is te vullen en op welke manier organisaties gegevens uit de app kunnen opvragen, controleren en gebruiken.

Zodra gebruikers de ID-wallet hebben geïnstalleerd moeten ze een persoonlijke pincode kiezen en de app via DigiD en hun rijbewijs of identiteitskaart activeren. De gebruiker ontvangt dan 'kaartjes' in de ID-wallet met daarop persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en woonadres. In toekomstige versies worden meer functies toegevoegd. De code van de ID-wallet is beschikbaar via GitHub. De uiteindelijke versie van de ID-wallet is naar verwachting eind 2026 in appstores beschikbaar.