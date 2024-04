Cisco meldt toename van bruteforce-aanvallen tegen vpn- en ssh-servers

Er is een toename van bruteforce-aanvallen tegen vpn- en ssh-servers, zo waarschuwt Cisco vandaag, dat tevens een lijst met door de aanvallers gebruikte ip-adressen, wachtwoorden en gebruikersnamen heeft gepubliceerd. De aanvallen zijn onder andere gericht tegen vpn-oplossingen van Cisco zelf, alsmede Checkpoint, Fortinet en SonicWall. Daarnaast zijn ook RD Web Services en apparatuur van Miktrotik, Draytek en Ubiquiti doelwit.

Bij de aanvallen proberen de aanvallers generieke gebruikersnamen en geldige gebruikersnamen voor bepaalde organisaties. De aanvallen lijken ongericht en hebben niet een specifieke regio of industrie als doelwit. Volgens Cisco zijn de aanvallen afkomstig van verschillende proxy-diensten en het Tor-netwerk.

"Afhankelijk van de aangevallen omgeving, kunnen dit soort aanvallen wanneer succesvol leiden tot ongeautoriseerde netwerktoegang, lockouts van accounts of denial of service-omstandigheden", aldus Cisco. De netwerkgigant merkt op dat het verkeer van deze aanvallen de afgelopen tijd is toegenomen en waarschijnlijk zal blijven toenemen.