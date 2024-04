Minister: tekort aan cyberspecialisten op arbeidsmarkt algemeen probleem

Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken komt binnenkort met een rapport over het tekort aan cybersecurityspecialisten op de arbeidsmarkt. Dat liet de minister vorige week weten tijdens een overleg van de vaste commissie voor Digitale Zaken over online veiligheid en cybersecurity.

Volgens Adriaansens is het tekort aan geschoolde cybersecurityprofessionals een algemeen probleem. "Deze professionals zijn wel een essentiële voorwaarde voor cybersecurity." De minister heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de cybersecurityarbeidsmarkt. Het onderzoeksrapport wordt binnenkort verwacht.

Naast een tekort aan specialisten neemt ook de vraag steeds verder toe. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met de toename van de digitalisering en het feit dat het aanbod niet hard genoeg meegroeit. We zijn geneigd om het probleem van het tekort aan cybersecurityprofessionals als één probleem te zien, maar het is natuurlijk een samenspel van een heleboel uitdagingen", stelde de minister.

De tekorten hebben ook impact op de opsporing van cybercriminelen. "Op dit moment is de pakkans wel laag. Dat onderschrijf ik dus. Ik weet dat bij het Openbaar Ministerie en de politie hard wordt gewerkt aan het versterken van deze capaciteit. Maar ja, we moeten ook realistisch zijn; de tekorten die er zijn op de arbeidsmarkt überhaupt en specifiek wat betreft deze kennis, gelden hiervoor ook", liet Adriaansens weten.

De minister merkte verder op dat ze meer vrouwen in de cybersecurity wil zien. "Dan komen we bij de cyberella's en het tekort op de arbeidsmarkt. Ik vind het woord erg leuk, dus we gaan eens kijken of we daar wat mee kunnen. Ik denk inderdaad dat het volstrekt terecht is dat we dat bevorderen. We zullen eens even kijken of we er wat creativiteit in kunnen brengen om meer vrouwen in de cyber aan de slag te krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is."