Mijn NAS bevat een backdoor. Is de fabrikant aansprakelijk?

Juridische vraag: Ik zit met het volgende. Ik heb dus een D-Link NAS waar een backdoor account in aanwezig is. Nu begrijp ik heel goed dat software en andere producten beveiligingslekken bevatten. Maar een backdoor account voeg je als fabrikant toch echt zelf toe. Kan ik een partij als D-Link (en genoeg anderen helaas) hier aansprakelijk voor houden? Het liefst wil ik gewoon mijn geld terug of een product zonder backdoor.

Antwoord: Hier werd inderdaad recent voor gewaarschuwd: "Het betreft een command injection-kwetsbaarheid en het gebruik van hardcoded credentials, of een 'backdoor account' zoals D-Link het noemt. Via de kwetsbaarheden kan een aanvaller zonder authenticatie willekeurige commando's op het NAS-systeem uitvoeren, wat kan leiden tot toegang tot gevoelige informatie, het aanpassen van de systeemconfiguratie of een denial of service."

De hardcoded credentials waren geen bewuste feature, maar een slordigheid: dit is een typische Unix-constructie die alleen niet goed is geïmplementeerd. Maar uiteindelijk doet het er niet toe of het opzet, roekeloosheid, onoplettendheid of iets anders was. Die backdoor zit er, het product is daardoor niet veilig, wat kun je daarmee als consument?

Het simpele antwoord is natuurlijk: je mag van een product verwachten dat dit aan de redelijke verwachtingen voldoet. Dat wil niet zeggen dat het altijd 100% foutloos en backdoorloos is, je moet kijken hoe het product wordt gemarket, hoe eenvoudig de fout te exploiteren is en in hoeverre D-Link dit had moeten voorzien. Niet elke fout is een conformiteitsgebrek.

Toch denk ik dat je bij een enorme impact zoals hier je wel een goed verhaal hebt dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachting. Zó makkelijk binnendringen, dat moet niet kunnen bij zo'n belangrijk product. Maar dit wordt al snel een moeilijke technische discussie, waar je niet makkelijk uitkomt als de wederpartij betaald wordt om het met je oneens te zijn.

In de nabije toekomst zullen we met wetten als de Cyber Resilience Act dit een stuk makkelijker aan kunnen pakken. Die stellen updates en een kwalitatief proces van security verplicht. Er is dan weinig nuance meer als er dan toch een securityfout doorheen glipt.

Als laatste blijf je natuurlijk met het aloude probleem in het consumentenrecht dat de winkel (die jij moet aanspreken en die wettelijk verplicht is jou je geld terug te geven, nu herstel geen optie meer is omdat de NASsen end-of-life zijn) simpelweg weigert dat te doen met meestal een excuus zoals "er zit maar 2 jaar garantie op" of "het lampje gaat aan dus hij is niet stuk". En daarna komt security jou eruit zetten want stemverheffing triggert Protocol Lastige Klant. Het kan dus een hele toer zijn om je recht te halen als consument, en de vraag is altijd of dat het waard is gezien de prijs van het ding.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.