Kabinet komt niet met algemene strategie voor inzet cameraschild

Het kabinet komt niet, zoals de Tweede Kamer via een motie had verzocht, met een algemene strategie voor de inzet van cameraschilden, waarbij alle wegen in een bepaald gebied van ANPR-camera's worden voorzien. Volgens demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid vraagt iedere plaatsing van een cameraschild om een specifieke afweging en is een algemene strategie daar niet voor te geven (pdf).

Vorig jaar kwamen het CDA en de ChristenUnie met een motie die het kabinet verzocht om in overleg met gemeenten en regio’s een strategie te ontwikkelen voor de inzet van cameraschilden in het buitengebied. Volgens de partijen kunnen cameraschilden een effectieve aanvulling zijn in dunbevolkte gebieden om de kansen te verhogen om criminaliteit te signaleren en op te sporen. SP, FVD, PvdD, Volt en BIJ1 stemden tegen de motie, de overige partijen stemden voor.

Yesilgöz is nu met een reactie op de motie gekomen. De minister stelt dat wanneer in een gebied de camera’s zodanig zijn geplaatst dat er sprake is van een cameraschild, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van weggebruikers groter is dan wanneer er geen sprake is van een cameraschild. Of een cameraschild is toegestaan hangt dan ook vaak af van de proportionaliteitstoets die moet worden uitgevoerd.

"Ik ben ervan op de hoogte dat er op dit moment en in het verleden ANPR-camera’s zijn geplaatst, zodanig dat er sprake was van een cameraschild. In al die gevallen was er sprake van een bijzondere omstandigheid, zoals een ernstige dreiging", legt de minister verder uit. Ze voegt toe dat een cameraschild een zwaar opsporingsmiddel is dat de politie niet zomaar mag inzetten. "Iedere plaatsing van een cameraschild vraagt om een specifieke afweging. Een algemene strategie is daar niet voor te geven."