Autoriteit Persoonsgegevens bezorgd over privacyrisico's 'volgverkeerslichten'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de privacyrisico's van 'volgverkeerslichten' en heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen om in actie te komen. De volgverkeerslichten worden ingezet om te meten hoeveel verkeer er langskomt, net zoals met zogeheten detectielussen in de weg het geval is. Een verschil is dat detectielussen geen persoonsgegevens verzamelen en geen inbreuk op de privacy van weggebruikers vormen, en volgverkeerslichten dat wel doen.

De verkeerslichten maken contact met de apps op de mobiele telefoons van weggebruikers, zonder dat die dit meestal merken, aldus de AP. " Zo kunnen de verkeerslichten op grote schaal persoonlijke informatie van mensen verzamelen." Via de verzamelde gegevens is het mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid.

"Omdat wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten) weten waar de verkeerslichten staan, kunnen zij weggebruikers volgen. Zeker wanneer wegbeheerders ook camera’s inzetten bij de verkeerslichten", waarschuwt de privacytoezichthouder. Die stelt verder dat de wegbeheerders niet goed hebben nagedacht over de privacyrisico’s van deze verkeerslichten. Ook is niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies worden gedeeld en wie verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens.

De AVG verplicht dat dit soort zaken duidelijk moeten zijn voordat er met het verzamelen van gegevens wordt begonnen. De AP besloot minister Harbers aan te schrijven nadat bleek dat bij een gemeente de inzet van volgverkeerslichten 'allesbehalve zorgvuldig' plaatsvond. De toezichthouder vroeg de gemeente om opheldering, maar die kon allerlei essentiële vragen niet beantwoorden. De AP heeft dan ook het sterke vermoeden dat dit probleem op veel meer plaatsen speelt dan slechts in deze ene gemeente en noemt dit zorgwekkend.

In de brief aan de minister laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat de bewindsman politiek verantwoordelijk is voor de wegbeheerder Rijkswaterstaat. De AP verzoekt Harbers met klem om te onderzoeken of de mogelijke gegevensverwerking via de verkeerslichten aan de AVG voldoet. "Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assesment (DPIA) kan daarbij niet alleen behulpzaam zijn, in bepaalde gevallen zal deze DPIA zelfs verplicht zijn." De AP wijst er aanvullend op dat een dergelijke DPIA geen eenmalige activiteit is, maar een continue exercitie.