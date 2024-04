AP: privacy niet alleen voor rijken, tracking door platforms moet vrije keus zijn

Platforms zoals Facebook en Instagram mogen gebruikers niet dwingen om zich te laten volgen op internet om het platform te kunnen gebruiken, zo stellen de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB. Gisteren werd al bekend dat de toezichthouders een streep hebben gezet door het 'betaal of oké' model van Meta, waarbij gebruikers moeten kiezen tussen een betaald abonnement of het akkoord gaan met het laten gebruiken van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties. De volledige opinie van de EDPB is nu openbaar.

Volgens de toezichthouders is het geen eerlijke keus wanneer gebruikers moeten kiezen tussen een betaald abonnement zónder gevolgd te worden of een 'gratis' lidmaatschap waarbij dit wel het geval is. "Gebruikers worden dan eigenlijk gedwongen te kiezen voor 'betalen' met hun persoonsgegevens. Zeker als de prijs voor een betaald abonnement hoog is", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Platforms zouden daarom een derde optie moeten bieden, waarbij gebruikers slechts beperkt gevolgd worden. Getoonde advertenties zouden dan contextueel zijn en niet gebaseerd op het gedrag.

"Privacy is niet alleen voor rijke mensen. Je moet een vrije, eerlijke keuze krijgen. Als een platform dreigt je online account op zwart te zetten zodra je niet akkoord gaat je online te laten volgen, is dat geen vrije keuze. Techbedrijven mogen je niet dwingen akkoord te gaan met het volgen van jouw gedrag op internet. Om jouw data bijvoorbeeld te verkopen aan advertentiebedrijven", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Techbedrijven die een onredelijk prijs vragen voor een privacyvriendelijke optie laten mensen met een kleine beurs geen keus. "Vaak hebben zij zo’n platform nodig. Bijvoorbeeld voor hun werk of om in contact te blijven met familie. Het platform vaarwel zeggen is dan geen optie, maar de abonnementskosten ophoesten ook niet. Dat is geen keuze, dat is dwang", gaat Wolfsen verder.

De AP-voorzitter is tevreden met het ingenomen standpunt van de EDPB. "Grote techbedrijven moeten zich aan de wet houden. Dit standpunt is kraakhelder en helpt verantwoordelijke toezichthouders om keihard in te grijpen als zij een overtreding zien." Volgens EDPB-voorzitter Anu Talu moeten platforms gebruikers een echte keuze geven. "De modellen die we nu hebben vereisen dat gebruikers of al hun gegevens weggegeven of betalen. Daardoor gaan de meeste mensen akkoord met de gegevensverwerking om de dienst te gebruiken, maar beseffen vaak niet de volledige gevolgen van hun keuze."