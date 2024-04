Experts en organisaties vragen EU-landen af te zien van chatcontrole

Een coalitie van vijftig maatschappelijke organisaties en 26 experts, waaronder uit Nederland, hebben alle landen in de EU via een open brief opgeroepen om niet akkoord te gaan met een voorstel voor het controleren van alle chatberichten van Europese burgers (pdf). De organisaties en experts hebben grote zorgen over massasurveillance en het ondermijnen van encryptie. "De fundamentele fouten in het voorstel van de Europese Commissie en eerdere teksten van de Raad zijn niet in de laatste versie van het Belgische voorzitterschap weggenomen", zo stellen ze.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. EU-voorzitter België heeft een nieuw voorstel gepresenteerd, maar volgens de experts en organisaties zijn er vanuit een fundamenteel rechtenperspectief geen betekenisvolle aanpassingen doorgevoerd. "Het kan providers nog steeds dwingen om de end-to-end encryptie van hun diensten te ondermijnen om aan een detectiebevel te voldoen, en het kan hen nog steeds dwingen om gebruikers te surveilleren die geen link met online kindermisbruik hebben."

Ook in het nieuwe voorstel kunnen detectiebevelen nog steeds breed en ongericht worden ingezet. De experts en organisaties stellen dan ook dat de essentie van het recht op privacy, databescherming, vrijheid van meningsuiting en het vermoeden van onschuld van onschuldige mensen in de EU en daarbuiten op het spel staat, alsmede het beschermen van online communicatie door middel van end-to-end encryptie.

Een ander kritiekpunt is dat in het nieuwe voorstel juist diensten die de privacy en veiligheid van hun gebruikers beschermen als extra risicovol worden beschouwd, terwijl diensten die juist profiteren van de data van gebruikers het stempel minder risicovol krijgen. De organisaties en experts roepen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU dan ook op om tegen het voorstel te stemmen. De open brief is onder andere ondertekend door Bits of Freedom en stichting Privacy First.