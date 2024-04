MIVD: vpn-apparatuur steeds vaker doelwit Chinese spionagecampagnes

Vorig jaar was er een toename van de intensiteit, omvang en het technische niveau van spionagecampagnes door Chinese statelijke hackersgroepen, waarbij vooral 'edge devices' zoals vpn-apparatuur, routers en firewalls het doelwit waren, zo stelt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in het vandaag verschenen openbaar jaarverslag 2023.

"In 2023 waren Nederlandse en bondgenootschappelijke (defensie) bedrijven en overheidsinstellingen veelvuldig doelwit van diverse Chinese cybereenheden", aldus de MIVD. Bij de aanvallen werd voornamelijk gezocht naar intellectueel eigendom, persoonsgegevens en voorkennis omtrent politiek-bestuurlijke beleid- en besluitvorming. "Het tempo van Chinese cyberoperaties op westerse doelwitten ligt hoog en Chinese inlichtingendiensten schroeven de capaciteiten om westerse doelwitten aan te vallen steeds verder op", zo laat de dienst weten.

De MIVD merkt op dat Chinese statelijke hackersgroepen al geruime tijd grootschalige en persistente cyberspionagecampagnes uitvoeren tegen Nederlandse en bondgenootschappelijke belangen, maar er vorig jaar een toename zichtbaar was van de intensiteit, omvang en het technische niveau van deze cybercampagnes. Zo richten de aanvallen zich nadrukkelijk op edge devices zoals vpn-apparatuur. Worden bekendgemaakte kwetsbaarheden soms op de dag van de publicatie misbruikt en worden er steeds vaker zerodaylekken ingezet. Defensie werd vorig jaar zelf ook slachtoffer van Chinese statelijke hackers. Een aantal FortiGate-apparaten van Defensie werden met malware besmet.

De MIVD meldt dat het vorig jaar voornamelijk grootschalige scanactiviteit waarnam gericht tegen kwetsbare systemen van een breed scala aan doelwitten, waaronder ABDO-bedrijven en defensieorganisaties. "Het patroon is dat aanvallers geautomatiseerde toegang proberen te verkrijgen tot netwerken van doelwitten en in een later stadium bepalen of deze access-posities relevant zijn voor China", aldus de dienst.

Verder stelt de MIVD dat tientallen Chinese bedrijven offensieve cyberoperaties ondersteunen met kwetsbaarheden, malware, aanvalsinfrastructuur en specialistische soft- en hardware voor cyberaanvallen "De hoge mate van professionalisering en strategische clustering van Chinese hackerseenheden in combinatie met de samenwerking met Chinese (staats)bedrijven geven China hoogwaardige capaciteiten om aanvallen op Nederland en bongenoten uit te voeren." Ook dragen Chinese universiteiten bij aan de opbouw van offensieve capaciteiten, zo valt in het jaarverslag te lezen.