GL-PvdA wil opheldering over risico function creep bij digitaal reisdocument

Begin dit jaar is op Schiphol een proef gestart met een digitaal reisdocument op de smartphone van reizigers, het Digital Travel Credential (DTC). GroenLinks-PvdA wil nu van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid weten of het risico op 'function creep' voldoende is afgebakend en mensen zich niet gedwongen zullen voelen om er gebruik van te maken.

Bij de pilot creëren deelnemers zelf een digitaal reisdocument door via een smartphone-app de chip van hun paspoort uit te lezen. Vervolgens moet er een selfie worden gemaakt. De paspoortgegevens worden dan via een speciaal ontwikkelde app geüpload, in combinatie met de gezichtsfoto. De grenscontroleautoriteit controleert de data. Bij aankomst op Schiphol gaan deelnemers door een speciale DTC ‘Tap & Go’ grenspoort.

Op basis van een gezichtsscan wordt vervolgens het DTC opgehaald. Deelnemers houden vervolgens hun paspoort tegen de grenspoort aan. Als er een match is tussen het DTC en het aangeboden paspoort en er zijn geen bijzonderheden uit de eerder uitgevoerde controles naar voren gekomen, kan de grens worden gepasseerd. Een fysiek paspoort blijft voor de pilot wel nodig. De verwachting is dat de reiziger op deze manier het grensproces sneller kan doorlopen.

GroenLinks-PvdA wil nu van de staatssecretaris weten met welke besturingssystemen de pilot werkt. "Is er een keuze gemaakt om tijdens de pilot het DTC ook op andere besturingssystemen, zoals Sailfish OS, te testen? En in het kader van digitale ongelijkheid; kan de staatssecretaris aangeven welke garanties er zijn op de beschikbaarheid van de DTC voor verouderde apparaten? Welke minimumvereisten zijn er?" Als het aan de partij ligt wordt er rekening gehouden met een zo breed mogelijke beschikbaarheid, zodat het hebben van een nieuw apparaat geen rol speelt in het wel of niet kunnen gebruiken van het DTC.

Daarnaast wil de partij weten wat de gevolgen zijn voor reizigers die geen gebruik kunnen of willen maken van het DTC. "Hoeveel meer tijd gaat het reizigers kosten die geen gebruik maken van DTC en hoe apprecieert de bewindspersoon dit verschil in reisgemak? En hierop aansluitend: is het risico op ‘function creep’ voldoende afgebakend? Hoe wordt voorkomen dat bij verdere inzet van de DTC de reikwijdte van het gebruik niet te veel uitbreidt of mensen indirect druk ervaren om van het systeem gebruik te maken?"

Ook de BBB heeft vragen aan Van der Burg over de pilot. Zo moeten deelnemers zoals gezegd een fysiek paspoort bij zich dragen. "Een verplichte digitale identiteit die het bestaande paspoort of identiteitsbewijs vervangt en gekoppeld is aan een vergaande persoonsdigitalisering is voor de leden van de BBB-fractie onwenselijk en gevaarlijk voor de vrijheid van het individu. Is er een scenario waarin het DTC het gebruik van het fysieke paspoort wel volledig vervangt?" wil de partij weten. De staatssecretaris moet de vragen nog beantwoorden.