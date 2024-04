Gemeente Utrecht verbiedt TikTok en AliExpress op werktelefoon ambtenaren

De gemeente Utrecht verbiedt apps zoals TikTok, AliExpress, Temu, WeChat en andere applicaties afkomstig uit China, Iran, Noord-Korea en Rusland op de werktelefoons van ambtenaren. Ook voor privéapparatuur wordt het gebruik van deze apps door de gemeente sterk afgeraden, vanwege de risico’s op "afluisteren en ‘meekijken’". Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben deze apps als risico dat onbevoegden ongemerkt en ongewenst toegang kunnen krijgen tot het apparaat waarop de app is geïnstalleerd.

"Dit zou kunnen leiden tot het saboteren van de werking van het apparaat, bijvoorbeeld door het plaatsen van malware. Het kan ook leiden tot het misbruiken van vertrouwelijke informatie en/of de identiteit van de gebruiker. Dit laatste is vooral het gevolg van ongewenst meekijken en -luisteren tijdens de werking van het apparaat", aldus de uitleg van het college .

Het college voegt toe dat het blokkeren van de apps door middel van technische maatregelen 'zeer wenselijk' is, maar op korte termijn vanwege beschikbaar budget en capaciteit slechts beperkt haalbaar is. "Dat betekent dat de maatregel nu vooral wordt ondersteund met een stevig communicatieplan, dat ook voorziet in instructies over wat te doen bij een vermoeden van een hack. De uitvoering van dit plan start binnenkort."

Voor de korte termijn doet het college een oproep aan 'eenieder' om de genoemde apps te verwijderen van de telefoon of laptop waarmee informatie van de gemeente Utrecht wordt bewaard, verwerkt of verstuurd. Daarnaast wordt het gebruik van de apps op privételefoons of -laptops ook sterk afgeraden.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college als voorbeeld van verboden apps: Tiktok, AliExpress, WeChat, Capcut, Lemon8, VKontakte, UC Browser, Shein, Pinduoduo, Temu, CamScanner, TurboVPN en SHAREit. "Deze lijst is niet uitputtend. De verwachting is dat in de toekomst meer apps zullen volgen." Daarnaast wil de gemeente ook apps voor generatieve AI gaan weren (pdf).