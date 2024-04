NCSC adviseert samen met FBI tegen periodiek wijzigen wachtwoord

Bedrijven en organisaties die zich tegen ransomware willen beschermen doen er verstandig aan om hun personeel niet te verplichten elke paar maanden een nieuw wachtwoord te kiezen, omdat dit juist de security kan verzwakken, zo adviseren het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) samen met de FBI en Europol in een 'joint cybersecurity advisory' over de Akira-ransomware (pdf).

Het is de eerste keer dat de Nederlandse overheidsinstantie met de Amerikaanse autoriteiten samenwerkt aan een dergelijke advisory over ransomware. De FBI en het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency publiceren geregeld advisories over verschillende ransomwarefamilies en de nieuwste advisory gaat specifiek over de Akira-ransomware, hoe de ransomwaregroep te werk gaat en wat organisaties hier tegen kunnen doen.

Volgens de instanties zijn sinds 1 januari van dit jaar meer dan 250 organisaties door de Akira-ransomware getroffen. Daarbij claimt de groep dat het zo'n 42 miljoen dollar losgeld heeft ontvangen, maar dit is niet onafhankelijk bevestigd. Om toegang tot de netwerken van organisaties en bedrijven te krijgen maakt de ransomwaregroep vooral gebruik van kwetsbare Cisco vpn-servers waarvoor geen multifactorauthenticatie (MFA) is ingesteld.

Andere methodes die groep toepast is het aanvallen van RDP-systemen, spearphishing en misbruik van gestolen inloggegevens. Zodra de aanvallers toegang hebben gekregen proberen ze een nieuw domainaccount aan te maken. In sommige gevallen wordt er ook een nieuw admin-account genaamd 'itadm' aangemaakt. Verder maakt de groep gebruik van legitieme tools zoals WinRAR, WinSCP, RClone en AnyDesk.

Om aanvallen door de Akira-ransomware te voorkomen wordt onder andere aangeraden om geen periodieke wachtwoordwijzigingen voor het personeel te verplichten, omdat dit security juist kan verzwakken. Het NCSC adviseert al sinds 2018 tegen het verplicht periodiek veranderen van wachtwoorden. De Britse geheime dienst kwam in 2016 met een dergelijk advies, terwijl beveiligingsexpert Bruce Schneier dit al in 2010 aanraadde. De Amerikaanse autoriteiten hebben dergelijk advies pas één keer eerder in een joint cybersecurity advisory gegeven, dat was eind vorig jaar in een advisory over de groep 'Scattered Spider'.