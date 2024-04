Onderzoek: digitale vaardigheden en kennis Nederlander kunnen veel beter

Nederlanders kunnen nog veel leren op het gebied van digitale vaardigheden en digitale kennis, zo stelt de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op basis van meerjarig onderzoek onder vijfduizend Nederlanders. "Digitale competenties zijn cruciaal", aldus de onderzoekers. "Om verantwoord en veilig gebruik te maken van de kansen van het internet, hebben Nederlanders digitale vaardigheden en kennis nodig."

Uit het onderzoek blijkt echter dat zowel de digitale kennis als vaardigheden van Nederlanders veel beter kunnen. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen, oudere Nederlanders en Nederlanders met een lager opleidingsniveau. Deze groepen hebben gemiddeld minder digitale kennis en ook minder vertrouwen in hun digitale vaardigheden op de meeste gebieden. De onderzoekers waarschuwen dat hierdoor de ongelijkheid in Nederland alleen maar groter wordt.

Ook voor andere groepen Nederlanders zijn er belangrijke verbeterpunten, zo stellen de onderzoekers verder. Jongeren en hoger opgeleiden vinden het bijvoorbeeld moeilijk om op een gezonde manier om te gaan met hun digitale apparaten. Nederlanders van alle leeftijden, kunnen bovendien meer leren over AI en over op een duurzame manier omgaan met digitale apparaten.

"Hierbij zijn kritische informatievaardigheden essentieel, terwijl veel Nederlanders het nog moeilijk vinden om te beoordelen of informatie wel betrouwbaar is", zo stellen de onderzoekers. Die voegen toe dat het belangrijk is om doorlopend te blijven monitoren hoe de digitale vaardigheden van alle Nederlanders zich ontwikkelen.