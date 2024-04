Bijna zeshonderd Poolse burgers bespioneerd via Pegasus-spyware

De afgelopen jaren zijn bijna zeshonderd Poolse burgers via de Pegasus-spyware door de overheid bespioneerd, zo heeft de Poolse minister van Justitie en procureur-generaal Adam Bodnar aan het Poolse parlement laten weten. Van 2017 tot en met 2022 gaat het om 578 personen. De meeste surveillance vond in 2021 plaats, toen werden 162 burgers via Pegasus in de gaten gehouden. Dat melden Poolse media

De minister die voor de veiligheidsdiensten verantwoordelijk is verklaarde dat in veel gevallen er legitieme doelen werden gesurveilleerd, maar dat er ook teveel gevallen zijn waarbij Pegasus werd gebruikt tegen personen die door de toenmalige regering als "lastig" werden beschouwd. De nieuwe Poolse premier Tusk kondigde bij zijn aantreden aan dat hij onderzoek zou doen naar misbruik van de Pegasus-spyware en de verantwoordelijken verantwoordelijk zal houden.

Volgens spyware-onderzoeker John Scott-Railton van CitizenLab is de openheid van de Poolse regering lovenswaardig en een eerste in de EU. Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.