NCSC meldt actief misbruik van kritiek Palo Alto firewall-lek in Nederland

Er is in Nederland misbruik gemaakt van een kritieke kwetsbaarheid in de firewalls van Palo Alto Networks, zo meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Volgens de Shadowserver Foundation zijn erin Nederland 340 mogelijk kwetsbare firewalls vanaf het internet toegankelijk. Eerder deze week liet Palo Alto Networks zelf al weten dat het een toename van aanvallen zag.

"Op vrijdag 19 april 2024 heeft het NCSC het bericht ontvangen dat er misbruik voor deze kwetsbaarheid in Nederland is waargenomen", aldus de Nederlandse overheidsinstantie via de eigen website. Het beveiligingslek is aanwezig in PAN-OS, het besturingssysteem dat op de firewalls van Palo Alto Networks draait. Via de kwetsbaarheid, waarvan het bestaan op 12 april werd aangekondigd, kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code met rootrechten op de firewall uitvoeren.

Aanvallers zouden zeker al sinds 26 maart misbruik van het lek maken. In eerste instantie waren er geen hotfixes beschikbaar en werd onder andere het uitschakelen van telemetrie als mitigatie aangeraden, maar dat advies is ingetrokken omdat het toch geen bescherming biedt. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2024-3400) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. Inmiddels is voor alle kwetsbare versies van PAN-OS een hotfix verschenen. Het NCSC adviseert organisaties zo snel mogelijk de beschikbare hotfixes te installeren.