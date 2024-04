Politiediensten halen ddos-as-a-service platform Stresser.tech offline

Bij een internationale politieoperatie, waar ook de Nederlandse politie aan deelnam, is het ddos-as-a-service platform Stresser.tech offline gehaald. Via de website, die sinds 2022 online was, konden gebruikers tegen betaling ddos-aanvallen tegen allerlei websites laten uitvoeren. Stresser.tech claimde 60.000 gebruikers te hebben en bood naar eigen zeggen 'onbeperkte aanvallen' voor elk abonnement.

Eén van de websites die via de dienst werd aangevallen was de website van de politie van de Duitse deelstaat Saksen. De site ging door de aanval tijdelijk offline. Eerder deze week werd als onderdeel van operatie 'PowerOFF' de domeinnaam in beslag genomen en de onderliggende it-infrastructuur 'vernietigd', aldus de politie van Saksen in een verklaring. PowerOFF is een doorlopende operatie waarbij politiediensten zogenoemde "booter" of "stresser" diensten offline halen.