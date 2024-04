Thunderbird krijgt in juli support voor Exchange: eerste nieuwe protocol in 20 jaar

Thunderbird krijgt in juli support voor Exchange, zo hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Vooralsnog zal het eerst alleen om e-mail gaan en wordt ondersteuning van kalender en adresboek later toegevoegd. Het is voor het eerst in het 20-jarig bestaan van Thunderbird dat er een nieuw e-mailprotocol aan de e-mailclient wordt toegevoegd en dit is dan ook een hele onderneming. "Microsoft Exchange is een populaire e-maildienst voor bedrijven en onderwijsinstellingen, dus het is geen verrassing dat er onder Thunderbird-gebruikers vraag is naar support voor Exchange", aldus de ontwikkelaars.

Op dit moment is het mogelijk om via een betaalde extensie Exchange-accounts via Thunderbird te beheren, maar het wordt niet standaard vanuit de software aangeboden. De ingebouwde support van het Exchange-protocol wordt mogelijk doordat Thunderbird ondersteuning van de Rust-programmeertaal krijgt. Door middel van een zogenoemd 'Rust crate' kan het Exchange-protocol straks binnen de e-mailclient worden gebruikt.

Het ontwikkelteam heeft nu meer technische details gegeven over hoe ze de support voor het Microsoft Exchange Web Services e-mailprotocol binnen Thunderbird toevoegen. Daarbij wordt vooral het belang van Rust genoemd. "Thunderbird is een groot project beheerd door een klein team, dus het kiezen van een taal voor nieuwe zaken wordt niet zomaar gedaan. We hebben krachtige tools nodig om complexe features relatief snel te ontwikkelen, maar moeten dit balanceren met langetermijnbeheer. Het kiezen van Rust heeft verschillende belangrijke voordelen." De ontwikkelaars wijzen dan naar memory safety, prestaties, modulariteit en ecosysteem.