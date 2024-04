Voormalig cyberbeleidsadviseur Witte Huis hekelt afhankelijkheid Microsoft

De Amerikaanse overheid is veel te afhankelijk van Microsoft, wat een gevaar voor de nationale veiligheid kan zijn, zo stelt AJ Grotto, voormalige cyberbeleidsadviseur van het Witte Huis, in een interview met The Register. Onlangs noemde ook de Amerikaanse senator Ron Wyden de afhankelijkheid van Microsoft een gevaar voor de staatsveiligheid.

Volgens Grotto heeft Microsoft 85 procent van de markt voor federale productiviteitssoftware en -diensten in handen en is het op de markt voor besturingssystemen nog dominanter. Ook is het de grootste it-dienstverlener van de Amerikaanse overheid. Deze dominantie geeft het bedrijf grote invloed en overwicht om voorwaarden te bepalen, omdat de overheid niet zomaar kan weglopen naar een andere partij. "Het is op zoveel manieren zo afhankelijk van Microsoft, dat Microsoft de overheid 'locked in' heeft en daardoor veel van de kosten die gelinkt zijn aan beveiligingsincidenten kan afschuiven op klanten", aldus Grotto.

Grotto stelt dat de Amerikaanse overheid in een ware strijd met Microsoft verwikkeld was over het verstrekken van logging-mogelijkheden om blootstelling aan de SolarWinds-aanval te kunnen detecteren. Volgens de voormalige Witte Huis-adviseur is het belangrijk dat de Amerikaanse autoriteiten concurrentie stimuleren, waarmee ook de beveiligingsrisico's van een monocultuur worden ondervangen. Daarnaast zorgt concurrentie ervoor dat alle partijen worden geprikkeld om hun producten beter te beveiligen.

Wat betreft het aansporen van Microsoft om de beveiliging te verbeteren stelt Grotto dat het belangrijk is dat gevonden problemen in de schijnwerpers worden geplaatst en dat dit zowel in het Amerikaanse Congres als de media aandacht krijgt. "Microsoft en elk ander bedrijf reageren uiteindelijk het best op marktprikkels. Tenzij de aandacht ervoor zorgt dat klanten ergens anders gaan kijken, zijn de prikkels voor Microsoft om te veranderen niet zo sterk als ze zouden moeten zijn."