Securitybedrijf meldt afname losgeldbetalingen door slachtoffers ransomware

Het aantal slachtoffers van ransomware dat losgeld betaalt is naar het laagste niveau in vijf jaar tijd gedaald, zo stelt securitybedrijf Coveware. Volgens onderzoekers van het bedrijf besloot 28 procent van de slachtoffers in het eerste kwartaal van dit jaar criminelen te betalen, tegenover 85 procent in het eerste kwartaal van 2019. Ook heeft de daling doorgezet van de hoogte van het losgeldbedrag. Het gemiddelde losgeldbedrag dat werd betaald bedroeg 382.000 dollar, een daling van 32 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023.

Volgens Coveware wordt de daling onder andere veroorzaakt door de aanpak van Ransomware-as-a-Service (RaaS) ontwikkelaars en de manier waarop die zich de afgelopen maanden gedroegen. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen (partners van de ransowmare-ontwikkelaars) moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden.

Begin dit jaar werden een website en servers van de LockBit-ransomware in beslag genomen. LockBit werd als Ransomware-as-a-Service aangeboden. Daarnaast bleek dat een andere ransomwaregroep, genaamd BlackCat (ALPHV), partners had opgelicht. De manier waarop RaaS-ontwikkelaars op de ontwikkelingen reageerden was verbijsterend, aldus de onderzoekers. In plaats van moeite te doen om het vertrouwen van partners te versterken, deden de ontwikkelaars juist het tegenovergestelde. Daardoor zijn veel van de partners gestopt of kijken naar het ontwikkelen van hun eigen ransomware.

De onderzoekers keken ook naar de kwetsbaarheden die bij ransomware-aanvallen in het eerste kwartaal werden ingezet. Dan blijkt dat het vooral gaat om beveiligingslekken in vpn-producten van Cisco en NetScaler en ScreenConnect-installaties. Verder was de Akira-ransomware het meest actief in het eerste kwartaal.