Minister kijkt naar opties voor koppelen zorgdata voor secundair gebruik

Gegevensuitwisseling tijdens de coronapandemie (afgekort: corona casus)

Tijdens de coronapandemie was er sprake van een gevaar voor de volksgezondheid en een crisis

in Nederland en in Europa. Het virus verspreidde zich snel door heel Europa en om in te kunnen

schatten hoeveel mensen er zorg nodig hadden was het belangrijk om in kaart te brengen

hoeveel mensen er besmet waren met het coronavirus en in welke regio zij woonden (binnen- en

buitenland) en welke kenmerken (leeftijd, geslacht, aandoeningen) zij hadden. Op die manier kon

beter worden ingeschat welke maatregelen er genomen moesten worden en waar de meeste

zorg nodig was.



In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn lange wachtlijsten. Dit komt omdat er te veel

mensen zorg nodig hebben en er te weinig zorgverleners zijn. Daardoor moeten mensen lang

wachten voordat ze zorg krijgen. Hoeveel mensen er op de wachtlijsten staan en welke

kenmerken (leeftijd, geslacht, waar ze wonen) en welke aandoeningen (bijv. depressie) zij

hebben is belangrijke informatie om in de toekomst beter te kunnen voorspellen hoeveel

mensen zorg nodig gaan hebben en hoeveel zorgverleners er nodig zijn.





Er wordt een nieuw medicijn ontwikkeld tegen darmkanker. Voor de ontwikkeling van dit

medicijn is het nodig om te weten wat voor andere aandoeningen mensen met dit type

darmkanker vaak hebben (gehad) en welke medicijnen zij slikken. Hiervoor zijn gegevens nodig

van zowel mensen met darmkanker als van mensen zonder darmkanker omdat zij kunnen dienen

als vergelijkingsgroep.

50 euro kado bon ofc voor burgers en 100 euro voor zorgproffesionals ;)De secundaire casussen zijn ook misleidend tot en met en spelen in op emotie meer dan rationaliteit.Dat was primaire uitwisseling gebaseerd op pandemie protocol en speciale wetgeving die van kracht was. Niks secundair we hadden zelfs het corona dashboard.Bshit dat kunnen ze al middels CBS pseudo-anonieme afgesloten bronnen.Waar staat vermeldt dat er winst gemaakt wordt met dit medicijn? Als het door Overheid namelijk zelf wordt ontwikkeld is er geen toestemming nodig dan valt het onder primaire datadeling. Dus het gaat hier om een commercieel bedrijf.En wat als we nu eens darmkanker vervangen met hooikoorts iedereen dan nog steeds zo enthousiat of wat dacht je van hoest siroop.Ik kom 0 keer het woord winst tegen in het hele verslag en welgeteld twee keer commercieel. Maar dat is enkel op beweegredenen ondervraagde en niet op vraagstelling wat ook knap is.Dit ruikt naar gestuurd onderzoeks resultaat. Als van 60 kandidaten 17 maar beschikbaar zijn op het eind dan heb je minder dan betrouwbaar aantal voor je onderzoek aan data en dien je een tweede werving ronde te starten alvorens je data gaat analyseren.Ben ik blij dat ik alles via privé kliniek al jaren laat gaan.