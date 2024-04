NSC wil opheldering over inzet van 'slimme camera's' in supermarkten

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft tijdens een overleg van de vaste commissie voor Digitale Zaken demissionair staatssecretaris Van Huffelen om opheldering gevraagd over supermarkten die 'slimme camera's' inzetten om het gedrag van klanten te monitoren. Volgens de bewindsvrouw geldt voor slimme camera's met gezichtsherkenning een verbod.

"Er is een ontwikkeling die zich stilletjes aan voltrokken heeft zonder dat daar een uitgebreid maatschappelijk debat aan voorafging. Ik heb het over slimme camera's in winkels, waaronder supermarkten", aldus NSC-Kamerlid Six Dijkstra. Hij stelt dat supermarkten, om winkeldiefstal tegen te gaan, slimme camera's inzetten om het gedrag van klanten te monitoren.

"De vraag is of dat proportioneel is. Mijn fractie zet daar vraagtekens bij, want zelfs als je de supermarktdirecteur vertrouwt, dan nog kun je alles hacken en kan alles lekken", merkte Six Dijkstra op. Het Kamerlid vroeg Van Huffelen om het standpunt van de regering hierover en wat het handelingsperspectief is voor de snelle opmars van dergelijke camera's. Ook wilde hij weten hoe vaak er is ingegrepen bij winkels die onrechtmatig slimme camera's hebben ingezet.

"Het gebruik van camera's is aan regels gebonden", reageerde de staatssecretaris. "Wanneer camera's worden ingezet voor beveiligingsdoeleinden is de AVG van toepassing. Dat betekent dus dat je niet zomaar overal, bijvoorbeeld in je winkel, camera's kan ophangen. Dat moet proportioneel zijn. Als het dat niet is, is dat cameragebruik onrechtmatig. Voor slimme camera's met gezichtsherkenning geldt een verbod. Je mag niet zomaar biometrische gegevens verwerken."

Volgens Van Huffelen is het heel erg relevant dat daar goed toezicht op gehouden blijft worden. "Het gaat erover dat het in het kader van de privacy niet de bedoeling is dat je mensen zomaar volgt, en al helemaal niet met gezichtsherkenning." De staatssecretaris heeft geen informatie over hoe vaak de AP winkels heeft aangesproken op de inzet van slimme camera's. Wel liet ze weten dat een supermarkt een formele waarschuwing heeft gekregen vanwege de inzet van gezichtsherkenning. "Daar is ook een verkennend onderzoek naar uitgevoerd. De supermarktbranche is door de AP vooral gewezen op de regels rondom de inzet van gezichtsherkenning."