Avast krijgt AVG-boete van 14 miljoen euro voor verkoop gebruikersgegevens

Antivirusbedrijf Avast heeft met het verzamelen en verkopen van gebruikersgegevens op meerdere punten de AVG overtreden en moet daarom een boete van omgerekend 14 miljoen euro betalen, zo heeft de Tsjechische privacytoezichthouder UOOU geoordeeld (pdf). De autoriteit startte begin 2020 een onderzoek naar de activiteiten van Avast. In 2022 stelde de UOOU vast dat de virusbestrijder in overtreding was, maar die ging hier tegen in beroep. De toezichthouder heeft onlangs het beroep behandeld en kwam tot het oordeel dat Avast de AVG heeft geschonden en een boete moet betalen.

Via de browser-extensie en antivirussoftware verzamelde Avast gegevens van honderd miljoen gebruikers die aan derden werden doorverkocht. Al in 2019 werd bekend dat Avast miljoenen aan het browsegedrag van gebruikers verdiende. Deze gegevens werden verhandeld via databedrijf Jumpshot, waar Avast een meerheidsbelang in had. Naar aanleiding van de onthulling over het dataverzamelen besloten Google en Mozilla de browserextensies van Avast uit hun extensie-stores te verwijderen.

In een reactie op de ontstane ophef besloot Avast vervolgens verschillende aanpassingen door te voeren, maar vanwege de aanhoudende kritiek werd Jumpshot begin 2020 opgeheven. Avast stelde dat het om anonieme gegevens ging, maar dat bleek niet zo te zijn en een deel van de Avast-gebruikers was alsnog te identificeren. Gebruikers werden dan ook verkeerd door Avast geïnformeerd, dat ook niet goed had onderzocht of de gegevensverwerking noodzakelijk was en of het legitiem belang van Avast zwaarder woog dan het legitiem belang van gebruikers, aldus de toezichthouder.

De UOOU benadrukte in de beslissing dat Avast een cybersecuritybedrijf is en tools biedt die data en privacy juist zouden moeten beschermen. Gebruikers hadden dan ook niet kunnen verwachten dat juist dit bedrijf hun persoonlijke gegevens zou doorverkopen, aan de hand waarvan niet alleen hun identiteit was vast te stellen, maar ook hun interesses, voorkeuren, beroep en andere privacygerelateerde zaken. Begin dit jaar werd bekend dat Avast in de VS een bedrag van 16,5 miljoen dollar moet betalen.