Minister: zorgen over Chinese cyberaanvallen overgebracht aan Beijing

De regering heeft zorgen over de gevolgen van Chinese cyberaanvallen onlangs overgebracht aan de autoriteiten in Beijing, zo heeft demissionair minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken laten weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van D66 en Nieuw Sociaal Contract (NSC) over Chinese cyberaanvallen op Nederlandse Kamerleden.

De minister zegt zorgen over de gevolgen van Chinese cyberaanvallen te delen. "Die zorgen zijn overgebracht door de minister-president en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Chinese autoriteiten tijdens hun gezamenlijke bezoek aan Beijing op 26 en 27 maart jl. Daarbij is specifiek verwezen naar de recente attributie door het kabinet van een Chinese cyberaanval op het ministerie van Defensie." Daarbij wordt gedoeld op malware die inlichtingendienst MIVD op FortiGate-apparaten van Defensie aantrof.

D66-Kamerlid Sneller en NSC-Kamerlid Zeedijk wilden ook weten of de minister bekend is met een spionagegroep genaamd APT31, of die aanvallen op Nederlandse Kamerleden heeft uitgevoerd en of er bij aanvallen door deze groep staatsgeheime informatie is buitggemaakt. "Er wordt in het openbaar niet ingegaan op de werkwijze en het kennisniveau van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten", reageert Bruins Slot (pdf).

De minister verwijst vervolgens naar het Cyber Security Beeld Nederland 2022, waarin staat dat APT31 een Chinese actor is die ook in Nederland aanvallen heeft uitgevoerd. "De interesse vanuit statelijke actoren in deze doelwitten illustreert het belang van goede beveiligingsmaatregelen en netwerkdetectiemogelijkheden voor Nederlandse overheidsnetwerken om aanvallen te detecteren, af te slaan en nader onderzoek te verrichten."