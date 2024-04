Telecomproviders VS krijgen miljoenenboete voor verkopen locatiedata klanten

De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC heeft verschillende Amerikaanse telecomproviders een boete van bij elkaar bijna tweehonderd miljoen dollar opgelegd wegens het illegaal verkopen van locatiegegevens van klanten. AT&T, Sprint, T-Mobile en Verizon verkochten de locatiedata aan 'aggregators', die toegang tot de informatie vervolgens doorverkochten aan third-party locatiegebaseerde serviceproviders (pdf).

Dit gebeurde zonder toestemming van de klanten en zonder het nemen van maatregelen om ongeautoriseerde openbaarmaking van de informatie te voorkomen, aldus de FCC. De toezichthouder legde Sprint en T-Mobile, die sinds het onderzoek zijn samengegaan, een boete van respectievelijk 12 miljoen en 80 miljoen dollar op. AT&T moet een boete van meer dan 57 miljoen dollar betalen en Verizon bijna 47 miljoen dollar.

"Onze communicatieproviders hebben toegang tot de meest gevoelige informatie over ons. Deze providers faalden in het beschermen van de informatie die aan hen was toevertrouwd. We hebben het hier over zeer gevoelige data die ze in hun bezit hebben: real-time locatiegegevens van klanten, wat laat weten waar ze naartoe gaan en wie ze zijn", zegt FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel.

Het onderzoek naar de telecomproviders begon na berichtgeving dat de grootste telecomproviders in de VS zonder toestemming locatiegegevens deelden waarmee andere partijen personen volgden. Desondanks bleven de providers hiermee doorgaan, zonder maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de locatiegebaseerde serviceproviders die ze toegang tot de locatiedata gaven, toestemming van klanten hadden, zo stelt de FCC.