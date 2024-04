Steamingdienst MovieBoxPro lekt gegevens zes miljoen gebruikers

Streamingdienst MovieBoxPro heeft de gegevens van zes miljoen gebruikers gelekt, zo meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt. Volgens de onderzoeker gaat het om een 'juridisch dubieuze' streamingdienst waar e-mailadressen en gebruikersnamen van gebruikers via een kwetsbare API (application programming interface) konden worden gescrapet.

Hunt kon geen contactgegevens vinden om de kwetsbaarheid en het datalek te rapporteren. "Geen contactinformatie op de website, geen social accounts, WHOIS privacy ingeschakeld, geen informatie over personen, oprichters of locaties. Deze gasten willen echt niet gevonden worden lijkt het?", aldus Hunt op X. Naar verluidt zou de kwetsbaarheid in de API inmiddels zijn verholpen.

De zes miljoen gelekte e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de miljoenen bij MovieBoxPro gelekte e-mailadressen kwam 36 procent al in een ander bekend datalek voor.