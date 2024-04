Nederlands Security Meldpunt zet zichzelf operationeel op non-actief

Het Nederlands Security Meldpunt, dat organisaties voor kwetsbare systemen waarschuwt, heeft zichzelf operationeel op non-actief gezet. Aanleiding is de waarschuwingsdienst voor doelwitten en slachtoffers van cyberaanvallen die eind vorig jaar door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werd aangekondigd. Dat laat het Meldpunt vandaag via de eigen website weten.

Het Security Meldpunt werd begin 2022 gelanceerd en is een initiatief van DIVD, Connect2Trust, NBIP, SURFcert, Ams-IX en AbuseIO. Voor het delen van gegevens maakt het Meldpunt gebruik van het Cleannetworks platform van Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) en het ThreatMatcher Intelligence platform van Connect2Trust. Informatie over daadwerkelijk kwetsbare systemen wordt niet alleen gedeeld met partijen die zich actief registreren, maar ook ongevraagd met organisaties die dit nog niet hebben gedaan.

Organisaties die bij het Meldpunt zijn aangesloten kunnen de informatie weer naar hun eigen achterban doorzetten. "Het hoofddoel van Het Nederlands Security Meldpunt was, om een hiaat in het zogenaamde Landelijk Dekkend Stelsel, te repareren. Dit hiaat zorgde ervoor dat niet iedereen in Nederland die (mogelijk) slachtoffer of doelwit is van een cyberaanval ook daadwerkelijk genotificeerd kon worden", aldus het Meldpunt.

Nu het NCSC met een eigen waarschuwingsdienst komt om bedrijven over cyberaanvallen te informeren heeft het Meldpunt besloten de operationele werkzaamheden op te schorten. Als stichting blijven het Meldpunt voorlopig nog actief om de voortgang met betrekking tot slachtoffer- en doelwitnotificatie in de gaten te houden en te bewaken.