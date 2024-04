OM wijzigt beleid voor afluisteren verdachten in bijzijn van journalisten

Het Openbaar Ministerie (OM) wijzigt het beleid voor het afluisteren van verdachten wanneer die in het bijzijn van journalisten zijn. Aanleiding is het afluisteren van een achtergrondgesprek dat vorig jaar plaatsvond tussen journalisten van De Correspondent en Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. Het opgenomen gesprek werd door het OM toegevoegd aan het strafdossier .

"Wij beschouwen het afluisteren van dit vertrouwelijke gesprek als een zeer ernstige inbreuk op de bronbescherming van de journalist en daarmee als een onacceptabele belemmering van de rol die de journalist vervult in de democratische rechtsorde", zo liet De Correspondent destijds weten toen het afluisteren bekend werd. Het Openbaar Ministerie verklaarde dat het Functioneel Parket vorig jaar maart opdracht gegeven had om afluisterapparatuur te plaatsen bij een bijeenkomst op een externe vergaderlocatie die door de verdachten was gehuurd.

De avond voor de bijeenkomst werd volgens het OM duidelijk dat er bij deze bijeenkomst ook journalisten aanwezig zouden zijn. De betrokken zaakofficieren hebben vervolgens besloten om het afluisteren toch door te zetten. De hoofdofficier van het Functioneel Parket en het College werden niet over deze kwestie geïnformeerd. Ook was aanvullende toestemming van de rechter-commissaris niet vereist. Het OM kondigde aan dat het beleid zou worden aangepast.

Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat er nieuw beleid is dat vanaf 1 mei in werking treedt. Het oude beleid bleek een aantal specifieke situaties niet te regelen, wat in het nieuwe beleid is aangepast. Het gaat dan om situaties rond het afluisteren van verdachten, waarbij journalisten niet het doelwit zijn, maar wel betrokken zijn bij het gesprek. In het nieuwe beleid moet de rechter-commissaris onmiddellijk moet worden geïnformeerd als vóór het afluisteren bekend is dat journalisten betrokken zijn. De rechter-commissaris kan dan nog toetsen of het afluisteren kan doorgaan en zo ja, of dit onder dezelfde voorwaarden kan.

In de nieuwe aanwijzing gelden daarnaast nog andere regels voor dergelijke situaties waarin sprake is van betrokkenheid van een journalist. Zo moet de hoofdofficier instemmen met de inzet van het afluisteren en wordt het College van procureurs-generaal hierover vooraf geïnformeerd. Het beleid wordt op termijn verder aangepast en aangevuld met betrekking tot de inzet van andere opsporingsbevoegdheden. Dat kost volgens het OM meer tijd en daar wilde het College niet op wachten.