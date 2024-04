Kamer wil opheldering over oproep politiechefs om encryptie te verzwakken

Europese politiechefs kwamen onlangs met een oproep aan overheden en techbedrijven om de uitrol van end-to-end encryptie te stoppen en GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) willen nu opheldering van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

De politiechefs stellen dat samenlevingen niet eerder plekken hebben getolereerd waar opsporingsdiensten geen toegang toe hadden en waar criminelen vrijelijk konden communiceren en kindermisbruik kon 'floreren'. "We kunnen onszelf niet laten verblinden door misdaad. We weten van de bescherming die het darkweb biedt hoe snel en uitgebreid criminelen dergelijke anonimiteit misbruiken", zo claimen ze. Daarnaast stellen de politiechefs dat er technische oplossingen bestaan waardoor er toch toegang tot versleuteld verkeer kan worden verkregen.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann en NSC-Kamerlid Six Dijkstra willen nu van de bewindslieden een reactie op de oproep. "Welke acties verbinden u en uw collega's aan deze oproep?", zo willen ze verder weten. Yesilgöz en Van Huffelen moeten ook duidelijk maken wat hun standpunt is en het standpunt van de Nederlandse politie over end-to-end encryptie. "Onder welke concrete voorwaarden vindt u het verbreken van end-to-end versleuteling gerechtvaardigd, zowel individueel gericht als via het inbouwen van een generieke achterdeur bij versleutelde berichtenplatforms?", vragen de Kamerleden aanvullend.

De minister en staatssecretaris moeten ook laten weten of ze met Europol en de nationale politie contact over deze gezamenlijke oproep hebben gehad. "Deelt u de mening van politiechefs dat end-to-end versleuteling in stand kan blijven met een achterdeurtje die alleen voor de politie beschikbaar is? Zo ja, hoe ziet u dat voor zich? Hoe stelt u voor dat dit technisch kan zonder dat deze achterdeur algemeen beschikbaar komt en daarmee een einde maakt aan end-to-end versleuteling?" vragen Kathmann en Six Dijkstra ook.

De Kamerleden wijzen ook naar eerdere uitspraken van de minister dat "end-to-end encryptie niet onmogelijk (mag) worden gemaakt" aan de ene kant, en "het van belang [is] dat er mogelijkheden zijn om onder bepaalde omstandigheden toegang tot (end-to-end versleuteld) berichtenverkeer te krijgen, onder passende voorwaarden en waarborgen", aan de andere kant. "Hoe verenigt u deze standpunten? Zou toegang onder bepaalde voorwaarden en waarborgen end-to-end versleuteling niet per definitie onmogelijk maken?", willen de twee duidelijk hebben.

Als laatste moeten de bewindslieden laten weten of ze bereid zijn om samen met de nationale politie en de Autoriteit Persoonsgegevens tot een eenduidig standpunt te komen over het borgen van end-to-end encryptie, dat recht doet aan de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), Europese Hof van Justitie (EHJ) en de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB, en dit blijvend uit te dragen in Nederland en Europa. Yesilgöz en Van Huffelen hebben drie weken om met een reactie te komen.