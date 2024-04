Brussel doet onderzoek naar mogelijke DSA-overtredingen van Meta

De Europese Commissie doet onderzoek of Meta mogelijk de Digital Services Act (DSA) heeft overtreden. Het gaat dan om misleidende advertenties, zichtbaarheid van politieke content, het ontbreken van een tool om de verkiezingen te monitoren en het mechanisme om illegale content op Facebook en Instagram te rapporteren.

De Commissie denkt dat Meta niet aan de verplichtingen van de DSA voldoet als het gaat om de aanpak van misleidende advertenties en 'desinformatiecampagnes'. Brussel is bang dat dergelijke content een risico voor de aankomende Europese verkiezingen vormt. Ook denkt de Europese Commissie dat het beleid van Meta met betrekking tot politieke content, waardoor politieke content een lagere aanbeveling krijgt, niet in lijn met de DSA is.

Verder heeft Brussel het vermoeden dat het mechanisme om illegale content te rapporteren niet aan de DSA-verplichtingen voldoet. Het gaat dan onder andere om de verplichting dat het melden van illegale content eenvoudig en gebruikersvriendelijk is, wat nu mogelijk niet zo is. Tegelijkertijd denkt de Commissie dat Meta geen effectief intern klachtensysteem heeft om klachten te registreren over moderatiebeslissingen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan Brussel handhavende maatregelen nemen. Voor het overtreden van de DSA kan de Commissie een boete opleggen die zes procent van de wereldwijde omzet bedraagt.