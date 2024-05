GroenLinks-PvdA: verhuizing SIDN naar Amazon gigantisch probleem

Het verhuizen van systemen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, naar Amazon is een gigantisch probleem, zo stelt GroenLinks-PvdA. "Ik zit hier wel een beetje met een digitale knoop in mijn maag. Ik maak me namelijk enorme zorgen over onze afhankelijkheid van big tech. We moeten zelf de regie houden over overheidssystemen en infrastructuur. Als zelfs een deel van de systemen achter het .nl-internetdomein naar de Amazoncloud verdwijnt, hebben we een gigantisch probleem", stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tijdens een debat van de vaste commissie voor Digitale Zaken.

Tijdens het debat, dat vorige week plaatsvond, kwam ook het gebruik van clouddiensten aan bod. "Heel Europa, is op het vlak van vitale cloudinfrastructuur te eenzijdig afhankelijk van Amerikaanse marktpartijen. Ik en vele leden van de commissie maken zich daar zorgen over. Weet dat mevrouw Kathmann en ik momenteel bezig zijn met een initiatiefnota met aanbevelingen over hoe we in Nederland een adequater niveau van autonomie in de cloud kunnen bereiken", liet NSC-Kamerlid Six Dijkstra weten.

Het Kamerlid vroeg demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken naar het aantal rijksoverheidsdepartementen dat naar de cloud is overgestapt, welk deel daarvan gebruikmaakt van grote Amerikaanse hyperscalers, hoeveel geld het Rijk aan jaarlijkse cloudlicenties kwijt is en welke eisen in aanbestedingsaanvragen ervoor zorgen dat Nederlandse of Europese cloudproviders ofwel niet in aanmerking komen, ofwel consequent niet de aanbesteding kunnen winnen?

Het NSC-Kamerlid kreeg bijval van Kathmann. Na het duidelijk maken van haar zorgen over de afhankelijkheid van big tech vroeg ze de minister of er een duidelijke exitstrategie voor ogen is om op termijn over te schakelen naar Nederlandse en Europese cloudproviders. Ook wilde ze weten welke rol Nederland pakt als grootste it-opdrachtgever in het stimuleren en lanceren van nationale en Europese cloud- en applicatieleveranciers.

De minister liet weten dat in het Rijksbreed cloudbeleid is opgenomen dat de overheid een exitstrategie moet hebben voor uitbestedingen ten behoeve van het materieel public cloudgebruik. "Het is een randvoorwaarde dat je een exitstrategie hebt. De departementen en de bedrijven zijn dus zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een exitstrategie in hun overeenkomsten met de cloudleveranciers." Wat betreft de kosten en het cloudgebruik door de Rijksoverheid kondigde Adriaansens een onderzoek aan om deze cijfers te kunnen geven.