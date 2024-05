Autoriteit Persoonsgegevens: scrapen van gegevens bijna altijd illegaal

Het scrapen van gegevens is bijna altijd illegaal, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vandaag weten. Bij scraping worden op automatische wijze grote hoeveelheden gegevens verzameld. Omdat het bijna altijd om persoonsgegevens gaat ontstaan hierdoor privacyrisico's, aldus de AP. Volgens de toezichthouder is scraping door private partijen en particulieren vrijwel nooit toegestaan en kan het alleen legaal worden ingezet als het gericht gebeurt.

De privacytoezichthouder waarschuwt dat scraping bijna altijd een overtreding van de AVG zal zijn. In bepaalde gevallen is het helemaal verboden, bijvoorbeeld het scrapen van gegevens om zo profielen van mensen te maken en die door te verkopen, het scrapen van afgeschermde socialmedia-accounts of besloten fora of het scrapen van openbare socialemediaprofielen, met als doel te bepalen of die mensen een aangevraagde verzekering al dan niet krijgen.

Volgens de AP is het een wijdverbreid misverstand dat scrapen zou mogen, omdat alles wat op internet staat toch al voor iedereen is in te zien. "Maar dat informatie over jou openbaar is, betekent niet automatisch dat jij ook toestemming geeft voor scraping", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Ook wanneer jij zelf op je socialemedia-account zet dat je laatst de loterij hebt gewonnen of een operatie hebt gehad, geef je daarmee geen toestemming om die gegevens te scrapen. Toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens geef je alleen als het jou van tevoren netjes is gevraagd. Dat is bij scraping meestal niet te doen."

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu richtlijnen gepubliceerd waarin staat wanneer private organisaties en particulieren gebruik mogen maken van scraping of gescrapete gegevens (pdf). In uitzonderlijke gevallen kan scraping namelijk wel toegestaan zijn. Bijvoorbeeld bij ‘huishoudelijk gebruik’: wanneer een particulier voor een hobbyproject scraping inzet en de resultaten alleen deelt met wat vrienden, geldt de AVG niet en is het toegestaan. Ook kan scraping toegestaan zijn wanneer het zeer gericht wordt ingezet.