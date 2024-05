Burgerrechtenbeweging vreest live gezichtsherkenning door Europese AI-wet

De Europese burgerrechtenbeweging EDRi vreest live gezichtsherkenning in openbare ruimtes als gevolg van de Europese AI-wet waar onlangs het Europees Parlement mee instemde. Zo staat in de wet dat biometrische identificatie in de publieke ruimte niet is toegestaan, maar gelden hier allerlei uitzonderingen voor, waardoor autoriteiten dit middel toch kunnen inzetten.

"De AI Act zou allerlei onacceptabele biometrische praktijken moeten verbieden, maar wat we sinds het begin hebben gezegd, dat het in plaats daarvan een blauwdruk kan worden voor het uitvoeren van biometrische massasurveillance", zegt Ella Jakubowska van EDRi. "Zoals we voorspelden heeft de uiteindelijke wettekst een potentieel dystopische stap richting het legaliseren van live publieke gezichtsherkenning gezet, wat tot nu toe niet expliciet in EU-landen is toegestaan."

Jakubowska merkt op dat al lange tijd wordt gesteld dat dit soort praktijken niet compatibel zijn met fundamentele rechten, zoals het recht op waardigheid, privacy, databescherming, vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie. "Door ze in allerlei contexten toe te staan, legitimeert de AI Act deze verschrikkelijk praktijken." Toch ziet EDRi nog een klein lichtpuntje, en dat is het voorkomen dat de uitzonderingen die real-time gezichtsherkenning mogelijk maken in nationale wetgeving terechtkomen.

De Europese AI-wet moet namelijk naar nationaal recht worden omgezet. De burgerrechtenbeweging komt dan ook met een 'juridische en praktische' handleiding om het legaliseren van biometrische massasurveillance tegen te gaan. Onlangs waarschuwde ook burgerrechtenbeweging Bits of Freedom voor mazen in de Europese AI-wet.