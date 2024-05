Herstel ransomware-aanval kan Schotse raad 600.000 euro kosten

Een ransomware-aanval die zich vorig jaar november voordeed kan de Comhairle nan Eilean Siar, de Raad voor de Western Isles in Schotland, mogelijk 600.000 euro kosten. Dat heeft de voorzitter van de Raad bekendgemaakt. Een half jaar na de aanval zijn systemen en diensten nog altijd niet hersteld. De voorzitter verwacht dat het herstel nog eens zes maanden kan duren.

De herstelkosten kunnen tot bijna 600.000 euro oplopen, zo meldt de BBC. Er wordt dan ook extra financiële ondersteuning bij de Schotse overheid gezocht. Eén van de problemen is dat de Raad door de ransomware-aanval geen belasting kan innen, wat voor een aanzienlijk deel van het budget verantwoordelijk is. De Raad verzorgt onder andere sociale voorzieningen voor de inwoners in het gebied.