Wetenschappers slaan opnieuw alarm over Brussels plan voor chatcontrole

Een groep van meer dan 250 onderzoekers en wetenschappers hebben in een open brief opnieuw alarm geslagen over plannen van Brussel om alle chatberichten van Europese burgers te controleren (pdf). Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht.

Na eerdere kritiek op het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie heeft de Raad van Europa het voorstel voor de detectie van misbruikmateriaal aangepast. De aanpassingen zijn slechts van cosmetische aard, zo stelt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit op zijn persoonlijke blog Xot.nl. "De voorstellen zijn in essentie hetzelfde gebleven. Bepaalde berichtendiensten worden, na een risicoanalyse, verplicht een kinderpornoverklikker in te bouwen in de apps op onze telefoons. Deze verplichting geldt mogelijk ook voor end-to-end versleutelde berichtendiensten", aldus Hoepman.

Een van de aanpassingen in het voorstel is dat de detectie alleen 'gericht' moet zijn op verdachte personen, en alleen melding doet na een aantal mogelijke hits van kindermisbruikmateriaal. Volgens Hoepman is de suggestie onterecht dat de tool alleen tegen verdachte personen wordt ingezet. "Verdenking is in deze context niets anders dan dat volgens de verklikker iemand al eens eerder geprobeerd heeft kinderporno te versturen. Met andere woorden: de verklikker draait nog steeds in iedere app die als hoog risico is geïdentificeerd", zo laat hij in een blogposting weten.

Het risico op een onterechte melding wordt dan ook niet wezenlijk kleiner, legt de universitair hoofddocent uit. Er bestaat nog steeds een kans dat onschuldige foto's worden aangemerkt als misbruikmateriaal. Daarnaast zou een dergelijke detectietool ervoor zorgen dat de overheid 'een voet tussen de deur krijgt van ons ‘digitale huis’, wat onze telefoon in de praktijk is', aldus Hoepman.

De voorgestelde detectietool is volgens de universitair hoofddocent een compleet nieuw opsporingsmiddel. Hij vergelijkt het met het plaatsen van een camera in elk huis die een melding aan de politie doet als deze huiselijk geweld detecteert. "Omdat we de bestrijding van huiselijk geweld (terecht) zeer belangrijk vinden. Ondanks dat we dat wel degelijk vinden, voert zo’n maatregel overduidelijk te ver. Onze telefoon verdient daarom een vergelijkbare mate van bescherming."

Een ander groot probleem met de detectietool is dat die eenvoudig ook andere, door de autoriteiten als ongewenst aangemerkte content, kan detecteren. "De kinderpornoverklikker zet dus een eerste stap op een glijdende schaal van meer directe, alomtegenwoordige, controle en disciplinering", waarschuwt Hoepman. Hij besluit zijn pleidooi door te stellen dat een dergelijke detectietool slechts symptoombestrijding is. "Laat de overheid zich meer richten op het voorkomen van kindermisbruik."