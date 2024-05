Zorgverzekeraar VS betaalde ransomwaregroep 22 miljoen dollar losgeld

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten, heeft bevestigd dat het criminelen achter een ransomware-aanval die begin februari plaatsvond 22 miljoen dollar losgeld betaalde. De aanval raakte dochteronderneming Change Healthcare, dat verzekeringen, declaraties en facturen voor honderdduizenden ziekenhuizen, apotheken en medische praktijken in heel de Verenigde Staten verwerkt.

De aanval had zeer grote gevolgen voor de Amerikaanse gezondheidszorg. Vanwege de impact besloot de Amerikaanse senaat een hoorzitting te organiseren. In een vooraf gepubliceerde verklaring liet UnitedHealth-ceo Andrew Witty weten dat de aanval mogelijk was doordat de aanvallers via gecompromitteerde inloggegevens konden inloggen op een Citrix-portaal. Voor dit portaal was geen multifactorauthenticatie (MFA) ingeschakeld.

Gisteren vond de daadwerkelijke hoorzitting plaats, waarover TechCrunch, CBS News en CNBC berichten. Witty liet weten dat het bedrijf inderdaad 22 miljoen dollar losgeld aan de criminelen heeft betaald. Een bedrag dat al eerder rondging, maar nu is bevestigd. Tevens wordt onderzocht waarom de betreffende server geen MFA gebruikte. Change Healthcare werd in 2022 door UnitedHealth overgenomen.

"Change Healthcare was een relatief ouder bedrijf met oudere technologie, wat we sinds de overname aan het upgraden waren", aldus Witty. "Voor de één of andere reden, wat we nog aan het onderzoeken zijn, was voor deze specifieke server geen MFA ingeschakeld." Inmiddels wordt voor alle externe systemen MFA toegepast, aldus de ceo. Eerder deze maand meldde UnitedHealth dat de cyberaanval het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar 872 miljoen dollar heeft gekost.