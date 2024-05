OpenSSL biedt downloads voortaan alleen nog maar aan via GitHub.com

OpenSSL heeft besloten om downloads voortaan alleen nog maar via GitHub.com aan te bieden. Met andere methodes wordt vanaf 1 juni gestopt. OpenSSL behoort tot de meestgebruikte software voor het versleutelen van internetverbindingen. Websites maken er bijvoorbeeld gebruik van om het verkeer van en naar bezoekers te versleutelen.

"We vereenvoudigen de manier waarop je onze software kunt krijgen, en dat houdt in dat we sommige oudere methodes die niet meer aansluiten op de manier waarop het web tegenwoordig werkt gaan uitfaseren", aldus Dmitry Misharov, DevOps Engineer van het OpenSSL-ontwikkelteam. Zo worden oude ftp-, rsync- en git-links voor het aanbieden van OpenSSL niet meer gebruikt. "Deze waren destijds fantastisch, maar het is tijd om naar iets beters en veiligers over te stappen."

Op dit moment zijn ftp://ftp.openssl.org en rsync://rsync.openssl.org al niet meer beschikbaar. Vanaf 1 juni zal ook worden gestopt met https://ftp.openssl.org en git://git.openssl.org/openssl.git mirrors. GitHub.com wordt dan de plek waar OpenSSL is te downloaden. "Minder distributiemethodes zorgt voor minder wirwar en verwarring, en zorgt ervoor dat we ons volledig op het beter maken van OpenSSL kunnen richten", stelt Misharov.